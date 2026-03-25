Il presidente uscente dell' Anm | Cori magistati di Napoli? Niente di male

Il presidente uscente dell'Associazione Nazionale Magistrati ha commentato i cori dei magistrati di Napoli, sostenendo che non ci sia nulla di sbagliato in essi. Ha spiegato di avere un carattere diverso e di non aver partecipato a simili festeggiamenti, pur ritenendo che tali manifestazioni possano derivare dalla tensione e dalla preoccupazione accumulate in questo periodo da entrambe le parti coinvolte.

I cori dei magistrati di Napoli? "Io ho un carattere diverso, non ho festeggiato in quel modo. Credo però che certe manifestazioni siano frutto della tensione, della preoccupazione accumulata da ambo le parti in questo periodo. Quindi, in qualche modo, credo ci sia stata una temporanea apertura a sfogo di questa tensione. Non credo che siano state manifestazioni strutturali: quando c'è una grossa aspettativa può capitare di avere dei comportamenti non riconducibili alla nostra normalità, non ci vedo nulla di grave. Certo, se si ripetessero tutti i giorni sarebbe preoccupante ma nel momento in cui si apre una bottiglia, dopo una lunga pressione, ci può stare non si sia completamente impeccabili. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il presidente uscente dell'Anm: “Cori magistati di Napoli? Niente di male” Articoli correlati Leggi anche: L'Anm festeggia: a Napoli cori contro Meloni e contro i magistrati per il Sì I magistrati esultano per la vittoria del No al Referendum: cori al tribunale di Napoli, baci e abbracci all’Anm a Milano – VideoGioiscono i magistrati da Milano a Napoli dopo la vittoria del No al Referendum sulla riforma della Giustizia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il presidente uscente dell'Anm Cori... Temi più discussi: Elezioni in Provincia, Gentilucci nuovo presidente; L’auspicio del Colle dopo il voto: dialogo nell’interesse del Paese; Elezioni in Danimarca, niente effetto Trump per la premier socialista Mette Frederiksen: nessuno ottiene la maggioranza; Elezioni provinciali: Ancona al centrosinistra, Macerata, Ascoli e Fermo al centrodestra. Il presidente uscente dell'Anm: Cori magistati di Napoli? Niente di maleI cori dei magistrati di Napoli? Io ho un carattere diverso, non ho festeggiato in quel modo. Credo però che certe manifestazioni siano frutto della tensione, della preoccupazione accumulata da ambo ... napolitoday.it Alpini, rieletto il presidente uscente D'AmbrosioTerzo mandato alla guida della sezione Associazione nazionale Alpini dell'Alto Adige per Pasquale D'Ambrosio, rieletto con 67 voti dall'assemblea - riunitasi stamane nella sala Rosenbach di Oltrisarco ... rainews.it NON È STATO NIENTE DI SEMPLICE... “All’inizio ero arrabbiato per aver fatto parte di quell’epoca. Ma poi ho capito che mi hanno reso più forte sia mentalmente che fisicamente. Il mio gioco è migliorato a causa di tutte le partite che ho giocato contro di loro - facebook.com facebook Giustizia, si dimette Delmastro: "Commessa leggerezza, niente di scorretto" | Passo indietro anche di Bartolozzi #delmastro x.com