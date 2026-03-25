Il portiere gioca in terza serie inglese ma Italia ecco cosa temere dell' Irlanda del Nord

Un portiere che gioca in terza serie inglese e la nazionale italiana sono al centro dell'attenzione in vista della prossima sfida contro l'Irlanda del Nord. Gli avversari, noti per una difesa compatta e rapide ripartenze, segnano pochi gol ma si concentrano sulla fase difensiva. In campo, solo due titolari sono stati confermati rispetto alla formazione precedente.

Segnano poco, concedono poco. Non hanno una grande qualità media, il portiere e il centravanti giocano nella terza serie inglese, ma si sono attrezzati seguendo con disciplina il vetusto modello del kick and rush: l’Irlanda del Nord lancia lungo, corre e spera. Nella spizzata, nella seconda palla, nel calcio piazzato. Non è un’avversaria che intimidisce, per carità: nelle qualificazioni ha vinto tre partite, due con il Lussemburgo e una a Belfast contro la Slovacchia. Per di più le mancano il giocatore più forte, l’esterno Conor Bradley del Liverpool che ha affettato l’Inter in Champions League a San Siro, e il solido difensore centrale Dan Ballard, che gioca titolare in Premier nel Sunderland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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