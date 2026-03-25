Il polo commerciale vuole ampliarsi Atteso il via libera del Comune

Il polo commerciale Mirandolina potrebbe presto espandersi grazie all’approvazione del Comune. È previsto l’ok ufficiale per il progetto di ampliamento, che rappresenterebbe un’ulteriore fase di sviluppo per l’area. La decisione finale è attesa nelle prossime settimane, mentre le autorità comunali stanno valutando le richieste presentate dai promotori dell’intervento.

Un nuovo tassello potrebbe presto aggiungersi al mosaico commerciale del polo Mirandolina, ma il condizionale, in questa fase, è d’obbligo. La società Immobiliare Lilla S.r.l. ha infatti presentato una richiesta di parere di fattibilità allo sportello unico per le Attività produttive del Comune di Codogno. L’oggetto? Un possibile ampliamento di diverse centinaia di metri quadrati da realizzarsi in aderenza all’attuale struttura del Bennet di viale Aldo Moro. Il progetto, qualora dovesse ricevere il via libera dagli uffici tecnici, prevederebbe la nascita di un’area dedicata al settore fai da te, secondo quanto appreso. Si tratterebbe di un’integrazione del comparto commerciale anche se l’iter è ancora in fase embrionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il polo commerciale vuole ampliarsi. Atteso il via libera del Comune Articoli correlati Salute, Bpco: verso la rimborsabilità del primo biologico mirato, atteso il via libera di AifaSarà presto disponibile anche in Italia per i pazienti con Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) dupilumab, il primo farmaco biologico mirato... Il centro commerciale Simonetti. Via libera tra le polemiche: "Ognuno risponda del proprio voto"Il via libera della giunta Parcaroli al vecchio progetto per il centro commerciale di Piediripa accende il dibattito. Contenuti e approfondimenti su Il polo commerciale vuole ampliarsi... Argomenti discussi: Elmas, attesa finita per il Fass Shopping Center: domani apre Ikea, ecco le immagini in anteprima -VIDEO; Auto in attesa dei voli, cambia tutto a Elmas: installati i dissuasori nella rotatoria. Il polo commerciale vuole ampliarsi. Atteso il via libera del ComuneUn nuovo tassello potrebbe presto aggiungersi al mosaico commerciale del polo Mirandolina, ma il condizionale, in questa fase, è d’obbligo. La società Immobiliare Lilla S.r.l. ha infatti presentato un ... ilgiorno.it