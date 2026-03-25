Il poliziotto dedica la sede veneziana dell' Unms all' amico carabiniere

Durante un evento dedicato alla criminologia e alla criminalistica, si è assistito alla consegna simbolica di una sede veneziana dell'Unms a un collega carabiniere da parte di un poliziotto. La presentazione ha messo in luce il lavoro di un'investigatrice della polizia scientifica, sindacalista e specialista in identikit, anche nota come insegnante d'arte presso l'Accademia di Brera.

L'evento di criminologia-criminalistica promosso per presentare il lavoro della collega, Elena Pagani, poliziotta dell'unità di investigazione criminale della polizia scientifica, sindacalista del Sap e specialista in identikit, oltre che maestro d'arte all'Accademia di Brera. Poi, le 100 lettere raccolte per intitolare la sede veneziana dell'Unione nazionale mutilati per servizio (Unms) al collega carabiniere Marco Piffari, comandante del quarto battaglione veneto di Mestre delle squadre operative di supporto (Sos), che l'anno scorso ha perso la vita con due suoi colleghi durante l'esplosione del cascinale di Castel d'Azzano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Il poliziotto dedica la sede veneziana dell'Unms all'amico carabiniere Articoli correlati Leggi anche: Tragedia all’alba in centro a Massa. Fiamme devastano appartamento . Muore l’ex carabiniere Dell’Amico. I colleghi tentano di sfondare la porta Mattarella onora le forze dell’ordine e nomina Cavalieri un poliziotto e un carabiniere, due eroi italianiSempre pronto a rapportarsi con protagonisti e fenomeni della vita sociale, Mattarella ha insignito con l’onorificenza di cavaliere Antonio Diodato,...