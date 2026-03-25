Un poeta noto per la sua vena ruvida ha contribuito a portare un tocco personale nel panorama della musica pop. Quando i suoi occhi azzurri incontravano quelli di un’altra persona, si potevano percepire i segnali di un animo nascosto dietro quella superficie dura. Le sue parole e le sue emozioni si sono fatte strada nel mondo della musica, lasciando un segno riconoscibile.

Quando poi i suoi occhi azzurri incrociavano i tuoi, ecco, solo allora, solo in quel momento, si aprivano le feritoie del suo animo. Chiuso era chiuso, Gino Paoli, ostico e insormontabile per chiunque non usasse il grimaldello dei suoi versi, delle sue canzoni per capire, o provare a farlo, uno dei pochi, veri poeti selvatici della nostra canzone d'autore. Era nato a Monfalcone provincia di Gorizia, anno 1934, figlio di Aldo ingegnere navale e di Rina casalinga innamorata del pianoforte, ed era ancora in fasce quando arrivò a Genova che è stata quindi la sua culla, la sua palestra e sarà la sua tomba ora che se ne è andato serenamente dopo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il poeta ruvido che portò il cielo d'autore nella stanza della musica pop

Articoli correlati

“Il cielo in una stanza” senza più voce: addio a Gino Paoli, maestro della canzone d’autoreÈ morto nella notte Gino Paoli, uno dei più grandi protagonisti della musica italiana.

4Grigio e “Digitanalogico”: pop d’autore tra New York, imperfezioni vere e una “stanza elettrica” che diventa manifestoC’è un modo preciso di raccontare la musica nel 2026: non solo canzoni, ma processi.

Altri aggiornamenti su poeta ruvido

Temi più discussi: Gino Paoli, addio al poeta ruvido dell’amore: Genova perde la sua voce più autentica; Mariangela Gualtieri. Preghiera laica all’amore l’unica patria; Quando la parola si fa corpo, Mariangela Gualtieri e Roberto Latini alla Biblioteca Delfini.

Mariangela Gualtieri. Preghiera laica all’amore l’unica patriaOggi è la giornata della poesia. Abbiamo chiesto di raccontarci la sua forza nascosta alla poeta e drammaturga che ha appena messo in scena uno spettacolo di ... repubblica.it

Una vita da Paz: il poeta-mago che incantò il NovecentoCucchiaio, sussurrò il bambino. Il padre, zapatista, in esilio negli Stati Uniti, aveva obbligato la famiglia a trasferirsi a Los Angeles. Cucchiaio, ripeté il bambino. Non conosceva la parola ... ilgiornale.it

Gino Paoli è stato un poeta. Ruvido e scontroso come solo i poeti sanno essere. Ha scritto le canzoni più belle della musica italiana: quelle immortali che resteranno per sempre. Ci lascia tante canzoni. Paoli e Vanoni, arrangiamento di Peppe Vessicchio x.com

Gino Paoli è uno che della vita non ci aveva capito un cazzo. Oggi te lo impacchettano col fiocco. Il poeta romantico. Sapore di sale e i tramonti. La voce dell'amore gentile. Gino Paoli era uno st*nzo. Sapeva di essere uno st*nzo. Era uno che negli anni 60 and - facebook.com facebook