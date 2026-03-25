Il plotone d’esecuzione di Meloni Ora la premier chiede anche la testa di Santanchè
In Italia, la premier ha avanzato una richiesta che coinvolge direttamente uno dei suoi esponenti di spicco. La richiesta si riferisce a una figura politica di rilievo, coinvolta in una vicenda giudiziaria. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni politiche e dispute interne, mentre le autorità stanno valutando le azioni da intraprendere. La vicenda si sviluppa nel contesto di indagini e decisioni legali in corso.
Dopo l'addio di Delmastro e Bartolozzi, in un pomeriggio si tirano le somme di tre anni e mezzo di un governo che sembrava invincibile. È l’ora della necessaria crudeltà da parte della presidente del Consiglio Le “colpe” secondo Meloni per la sconfitta al referendum: Gratteri, Iran, Trump. Si arena il premierato Roma. In Francia lo chiamarono Il Terrore. Si fucila, si ghigliottina. Rotolano due teste e Meloni vuole la terza, la esige: è la testa di Daniela Santanchè. Si dimettono insieme Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi. Meloni con una nota chiede quella della ministra del Turismo: si dimetta. Raccontano di una Meloni che “caccerebbe almeno sei ministri”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
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