In Italia, la premier ha avanzato una richiesta che coinvolge direttamente uno dei suoi esponenti di spicco. La richiesta si riferisce a una figura politica di rilievo, coinvolta in una vicenda giudiziaria. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni politiche e dispute interne, mentre le autorità stanno valutando le azioni da intraprendere. La vicenda si sviluppa nel contesto di indagini e decisioni legali in corso.

Dopo l'addio di Delmastro e Bartolozzi, in un pomeriggio si tirano le somme di tre anni e mezzo di un governo che sembrava invincibile. È l’ora della necessaria crudeltà da parte della presidente del Consiglio Le “colpe” secondo Meloni per la sconfitta al referendum: Gratteri, Iran, Trump. Si arena il premierato Roma. In Francia lo chiamarono Il Terrore. Si fucila, si ghigliottina. Rotolano due teste e Meloni vuole la terza, la esige: è la testa di Daniela Santanchè. Si dimettono insieme Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi. Meloni con una nota chiede quella della ministra del Turismo: si dimetta. Raccontano di una Meloni che “caccerebbe almeno sei ministri”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il plotone d’esecuzione di Meloni. Ora la premier chiede anche la testa di Santanchè

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