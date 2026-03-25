Sabato 28 e domenica 29 marzo si tiene al Palatour di Bitritto, in provincia di Bari, uno spettacolo basato sul libro

Lo show dei record “IL PICCOLO PRINCIPE” approda al Palatour di Bitritto (Bari) sabato 28 e domenica 29 marzo. Lo spettacolo, prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, è tornato a teatro in una versione rinnovata e spettacolare. Tante le novità che attendono grandi e piccini, che potranno assistere a una rappresentazione imperdibile, in equilibrio tra prosa, musical, arte circense e installazione, che si snoda attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, la performance offrono. Lo show vanta un cast creativo di prim’ordine: Stefano Genovese (Regia), Carmelo Giammello (Scene), Paolo Silvestri(Direzione e arrangiamenti musicali) e Guido Fiorato (Costumi). 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - 'Il Piccolo principe' di Antoine de Saint-Exupéry in scena al Palatour

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