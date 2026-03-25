Il passato rivive attraverso le più moderne tecnologie | al museo universitario la presentazione del progetto Living forever the Past through a 3Digital world

Al museo universitario si è tenuta la presentazione del progetto “Living forever the Past through a 3Digital world”. L’iniziativa utilizza tecnologie digitali avanzate per ricostruire ambienti e modelli storici in modo realistico. L’obiettivo è permettere ai visitatori di esplorare e conoscere il passato attraverso rappresentazioni visive e interattive. La presentazione ha coinvolto esperti e tecnici che hanno illustrato le fasi di sviluppo del progetto.

Grazie alla tecnologia, visitatori virtuali andranno alla scoperta del sito archeologico di Iuvanum a Montenerodomo respirando l'atmosfera dell'epoca Far rivivere il passato attraverso le più recenti tecnologie, dando modo a chiunque di scoprire e respirare il tempo che fu attraverso modelli realistici. Questo il senso del progetto “LIVING forever the PAST through a 3Digital world”, che vede coinvolti diversi partner europei e co-finanziato dall’Unione Europea. L’evento è organizzato dal P.I. del progetto prof. Massimiliano Pepe (Dipartimento di Ingegneria e Geologia) e professoressa Oliva Menozzi (Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali) dell’Università “G. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Il passato rivive attraverso le più moderne tecnologie: al museo universitario la presentazione del progetto “Living forever the Past through a 3Digital world” Articoli correlati Innovazione didattica attraverso le tecnologie digitali: primo appuntamento del Progetto AlmaInnovazione didattica, tecnologie digitali e nuovi modelli di apprendimento al centro del Progetto Ama – Advanced Learning Multimedia Alliance for... Le ragioni del “Sì” al referendum attraverso le frasi fantastiche dal passato dei sostenitori del ”No”Dalla mozione congressuale del Pd sulla separazione delle carriere fino alle ragioni per cui al sorteggio del Csm non ci sono alternative per battere...