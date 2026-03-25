Il palazzo Hoepli in vendita a un fondo per 20 milioni | quali soluzioni per i lavoratori

Un fondo statunitense sta trattando l'acquisto di palazzo Hoepli, situato nel centro di Milano e sede dell'omonima libreria. L'offerta di 20 milioni di euro è stata presentata e si stanno definendo le procedure di compravendita. Attualmente, non sono state ancora comunicate le decisioni ufficiali riguardo alle implicazioni per i lavoratori dell'edificio.

Legacoop Lombardia ha proposto ai sindacati l'ipotesi di un workers buyout. Il piano prevede che i circa 90 lavoratori della casa editrice e della libreria si “costituiscano in cooperativa per riprendere l'attività” Un fondo statunitense è in fase avanzata per l'acquisto di palazzo Hoepli, l'edificio nel centro di Milano che ospita l'omonima libreria. Si parla di un valore di circa 20 milioni di euro (numero non confermato). L'operazione immobiliare coinvolge la fiduciaria collegata ai fratelli Barbara, Matteo e Giovanni Hoepli. La conseguenza diretta della trattativa è la fissazione di una data per la chiusura dell'attività: il 30 aprile scadrà il contratto di affitto e non sarà rinnovato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Il palazzo Hoepli in vendita a un fondo per 20 milioni: quali soluzioni per i lavoratori Articoli correlati Guido Guidesi: "Tredici milioni di lavoratori a rischio nell'automotive, servono soluzioni innovative"La Commissione europea ha presentato lo scorso dicembre un ampio pacchetto di misure per accompagnare il settore automobilistico nella transizione... Tfr al Fondo di tesoreria dell’Inps, obbligo dal 2026: per quali lavoratori e come funzionaIl nuovo obbligo di contributo del Tfr al fondo di tesoreria Inps 2026 rappresenta una delle modifiche strutturali più significative introdotte dalla... Una raccolta di contenuti su Il palazzo Hoepli in vendita a un fondo... Temi più discussi: La fine della libreria Hoepli di Milano; Hoepli, conclusa a Milano la vendita del palazzo storico; Milano, palazzo Hoepli venduto a un fondo Usa: la libreria chiuderà il 30 aprile e locali liberi per fine giugno; Il caso Hoepli arriva in Comune ma è un'iniziativa privata su cui possiamo fare poco. Il palazzo Hoepli in vendita a un fondo per 20 milioni: quali soluzioni per i lavoratoriLegacoop Lombardia ha proposto ai sindacati l'ipotesi di un workers buyout. Il piano prevede che i circa 90 lavoratori della casa editrice e della libreria si costituiscano in cooperativa per riprend ... milanotoday.it Hoepli, conclusa a Milano la vendita del palazzo storicoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Hoepli, conclusa a Milano la vendita del palazzo storico pubblicato il 22 Marzo 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it Con la chiusura della storica Libreria Hoepli, Milano perde un pezzo della sua storia. Da oltre 150 anni punto di riferimento culturale milanese, Hoepli si avvia alla chiusura. L’assemblea dei soci di Hoepli S.p.A. ha deliberato lo scioglimento della società e la s - facebook.com facebook Hoepli liquidata perché l'Italia è finita. Il calo delle vendite è figlio di un atteggiamento diverso dei lettori nei confronti della scienza, pilastro del marchio Di Antonio Gurrado x.com