Il nuovo rapporto di Francesca Albanese sulle torture ai palestinesi | Tre ministri israeliani vanno arrestati

Un nuovo rapporto di Francesca Albanese denuncia numerosi casi di torture e violenze nelle carceri israeliane, tra cui stupri di uomini e donne. La documentazione evidenzia come il ministro dell’interno abbia dichiarato alcune strutture come luoghi di tortura e come tre ministri israeliani siano stati indicati per possibili arresti. Questi fatti sono stati riportati senza commenti, limitandosi ai dati raccolti.

Centinaia di casi di stupro di donne e di uomini avvenuti nelle carceri israeliane rese da Ben Gvir dei luoghi di tortura. Ben quattromila persone scomparse di cui non si sa più nulla. Il nuovo rapporto di Francesca Albanese raccoglie gli orrori compiuti ai danni dei palestinesi. La raccomandazione: arrestate i ministri israeliani Ben Gvir, Smotrich e Katz. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Francesca Albanese dopo la richiesta di Francia e Germania: “Mai dette quelle parole su Israele, non mi dimetto” L’ambiguità calcolata di Francesca Albanese sulle accuse contro IsraeleLa Francia ha chiesto ieri le dimissioni della relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi, Francesca Albanese. Approfondimenti e contenuti su Francesca Albanese Temi più discussi: Tortura e genocidio: Francesca Albanese documenta (di nuovo) i crimini israeliani; Palestina. Tortura e genocidio: il rapporto ONU che cambia il quadro politico della guerra; Francesca Albanese: Torture in carcere, la strategia genocida d’Israele; Tortura e genocidio. Il rapporto di Francesca Albanese. La tortura messa a sistema: l’ultimo rapporto di Francesca Albanese in italianoKritica.it. Si intitola Tortura e genocidio e documenta le torture sistematiche sui palestinesi da parte di Israele. In anteprima in italiano per i ... infopal.it Francesca Albanese: Torture in carcere, la strategia genocida d’IsraeleLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Francesca Albanese: Torture in carcere, la strategia genocida d’Israele pubblicato il 22 Marzo 2026 a firma di Riccardo Antoniucci ... ilfattoquotidiano.it Nonostante le sanzioni, gli attacchi politici da parte di governi europei, tra cui il nostro, Francesca Albanese continua a fare il suo lavoro di relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi, e ha scritto un nuovo report sull’uso della tortura da parte i Israele. - facebook.com facebook