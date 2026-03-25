Il Napoli ha iniziato a essere riconosciuto come una squadra difficile da affrontare nel Nord del calcio dopo l’arrivo di un nuovo allenatore. Prima di quella fase, la squadra non aveva avuto un ruolo di primo piano in quella regione. La trasformazione si è verificata con l’introduzione di un metodo di gioco più aggressivo e organizzato, che ha portato a risultati significativi sul campo.

Siamo sempre stati un miracolo, da Maradona a Sarri a Spalletti. È la prima volta che rendiamo necessario al Lexotan al Nord e il merito è di Conte: è il suo regalo per i cent'anni del Napoli Napoli's Italian coach Antonio Conte is pictured before the Italian Serie A football match between Genoa and Napoli at the Luigi Ferraris stadium in Genoa on February 7, 2026. Isabella BONOTTO AFP Se il gioco del calcio è – come è, infatti – specchio di qualche pezzo della nostra vita, esso lo mostra nella sua fedele descrizione del terrore: la sua genesi serpeggiante, la sua forza incoercibile che nasce e si muove in ciascuno di noi fino a inghiottirci, lasciandoci inermi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli non era mai stato il terrore del Nord del calcio. Poi, è arrivato Conte

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