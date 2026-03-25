Il murale dedicato alla tregua olimpica è stato spostato all’interno della piscina Cozzi di viale Tunisia a Milano. L’opera, collegata ai giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina, si trova ora nell’atrio della vasca storica gestita da Milanosport. Il trasferimento è stato completato di recente, e l’installazione è visibile nell’area dell’impianto.

Il murale della tregua olimpica è stato trasferito all’interno della piscina Cozzi di viale Tunisia. L’opera, un simbolo dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina, è stata messa nell’atrio della vasca (storica) gestita da Milanosport. Qui avrà quindi la sua sede. L’instaurazione di un periodo di tregua olimpica è stata approvata all’unanimità nel novembre 2025 dall’Assemblea generale dell’onu. È iniziata il 30 gennaio, cioè una settimana prima dell’inizio dei giochi, e si è chiusa il 22 marzo, una settimana dopo la fine di quelli paralimpici. Il murale rappresenta lo spirito di pace tipico delle olimpiadi. È composto da due grandi... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Il murale della tregua olimpica ha trovato casa a Milano: ecco dove

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