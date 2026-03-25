Il prolungamento della linea M5 verso Monza è ancora in attesa dei decreti attuativi, con i cantieri che restano fermi dal 2017. La mancanza di avanzamenti concreti ha suscitato reazioni tra cittadini e attivisti, che fanno notare come i lavori non siano ancora iniziati dopo così tanti anni. La situazione evidenzia un rallentamento significativo rispetto alle promesse fatte in passato.

Il tempo scorre, i cantieri restano fermi. Il ritardo nell’arrivo dei decreti attuativi per il prolungamento della linea M5 verso Monza è ormai evidente, quasi ingombrante, e alimenta un clima misto di preoccupazione e ironia tra cittadini e attivisti. Sul tavolo resta soprattutto il nodo dei circa 100 milioni di euro mancanti, più volte evocati dal ministero delle Infrastrutture ma mai formalizzati. Una cifra decisiva per completare la copertura finanziaria di un’opera il cui costo complessivo è lievitato fino a sfiorare 1 miliardo e 885 milioni di euro. Da qui il disappunto dell’ ambientalista monzese Stefano Mauri, uno dei ’padri custodi’ dell’area verde del Montagnone a San Fruttuoso e socio del Gruppo naturalistico della Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il metrò fermo al 2017: "I romani in dieci anni hanno fatto il Colosseo"

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