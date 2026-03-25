Per domani, 26 marzo 2026, il tempo in Italia sarà variabile su molte aree della penisola. La situazione generale prevede condizioni atmosferiche diverse a seconda delle regioni, con alcune zone che potrebbero sperimentare cambiamenti nel corso della giornata. Le previsioni indicano una giornata caratterizzata da alterne condizioni meteorologiche lungo tutta la penisola.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione generale. La giornata di domani, 26 marzo 2026, sarà caratterizzata da una configurazione atmosferica variabile su gran parte della penisola italiana. L’ingresso di correnti più umide dall’Atlantico porterà condizioni instabili soprattutto al Nord e su parte del Centro, mentre il Sud godrà di un contesto più stabile, anche se non completamente soleggiato. Nord Italia. Al Nord si prevedono cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con piogge diffuse su Lombardia, Piemonte e Veneto. Fenomeni più intensi potranno interessare le aree alpine e prealpine, dove non si escludono nevicate a quote medio-alte. Le temperature saranno in lieve calo, con massime comprese tra 10 e 14 gradi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il meteo in Italia di domani, 26 marzo 2026: le previsioni

Articoli correlati

Il meteo in Italia di domani, 19 marzo 2026: le previsioniABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata di transizione tra sole e instabilità La giornata di domani, 19 marzo 2026, sarà caratterizzata da una...

Il meteo di domani, 20 marzo 2026: le previsioni in ItaliaABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione generale La giornata di domani, venerdì 20 marzo 2026, sarà caratterizzata da una situazione meteorologica...

METEO fino al 6 marzo 2026 e la tendenza successiva

Contenuti utili per approfondire Il meteo in Italia di domani 26 marzo...

Temi più discussi: Meteo, neve e maltempo sull'Italia dal 25 marzo: le regioni a rischio. Le previsioni; Previsioni meteo video di domenica 22 marzo sull'Italia; Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Dopo le nubi torna il sole, poi irruzione polare: crollo termico e rischio gelate nel weekend.

Meteo Italia: equinozio di primavera con vortice freddo, piogge, neve e temperature in caloAncora piogge e temporali in gran parte del Centro-Sud in Italia e marginalmente sulle regioni del Nord. Il ciclone Samuel che ha accompagnato il transito dell'ultima perturbazione continua a farsi ... meteo.it

Meteo Italia: discesa artica tra mercoledì e giovedì con venti forti e calo termicoL'Italia si prepara all'arrivo di un intenso fronte freddo: colpo di coda dell'inverno da Nord a Sud con piogge e neve. meteo.it

Prima di distribuire giudizi e lezioni, Giuseppe Conte dovrebbe ricordare le scelte scellerate compiute quando era al governo. Gli italiani, loro malgrado, le hanno ben presenti. - facebook.com facebook