Il messaggio dei carabinieri per i bimbi a scuola | Proteggiamo i vostri sorrisi e il diritto di scegliere il futuro

I carabinieri presenti in una scuola di Volla, in provincia di Napoli, hanno scritto un messaggio sulla lavagna rivolto ai bambini, con le parole:

I carabinieri al seggio di Volla (Napoli) lasciano un messaggio sulla lavagna per i bimbi: "Tra i vostri disegni abbiamo respirato speranza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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