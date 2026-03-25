Domenica 29 marzo, il mercatino all’aperto si terrà lungo i lungarni di Pisa, coinvolgendo il centro storico. L’evento inizierà alle 8 e si concluderà alle 19, offrendo un’area dedicata allo shopping con espositori provenienti da Forte dei Marmi. La manifestazione si svolge in occasione della festa regionale organizzata dalla Federazione italiana venditori ambulanti.

Domenica 29 marzo lo shopping si può fare anche all'aperto in pieno centro storico di Pisa dalle 8 alle 19 con il Mercatino da Forte dei Marmi, in occasione della festa regionale Fiva. L'offerta sarà quella dei banchi che hanno reso celebre il ‘Versilia style’, tutti da scoprire sui Lungarni Pacinotti e Mediceo. L'offerta va dall'abbigliamento agli accessori in cashmere fino ai capi firmati per uomo e donna, e ancora lenzuola e tovaglie su misura anche ricamate in pizzo fiorentino, accessori per la casa e tanti altri articoli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Il mercatino del Forte torna sui lungarni pisani

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