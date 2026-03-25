il maxi processo non parte ci sono i difetti di notifica

Il processo di grande portata previsto per questa settimana non è stato avviato a causa di irregolarità nelle notifiche. La causa principale è legata a difetti riscontrati nelle procedure di comunicazione ufficiale, che hanno impedito l’accesso alle parti coinvolte. La data di inizio è stata quindi rimandata e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla nuova tempistica.

Niente maxi processo. Quello che doveva cominciare lunedì di fronte al gip Jacopo Santinelli di Prato, con ben 50 imputati fra detenuti, agenti della penitenziaria e due mogli, è il processo chiesto dalla procura su tutta una serie di irregolarità emerse all’interno della Dogaia negli ultimi mesi: ingresso di droga e telefoni, contatti con l’esterno, evasioni, risse e danneggiamento degli arredi. L’udienza è durata in tutto una manciata di minuti in quanto molte notifiche non erano arrivate agli imputati. Essendo quasi tutti detenuti molte notifiche non state consegnate in quanto alcuni detenuti, nel frattempo, sono stati trasferiti in altri carceri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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