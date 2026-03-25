Antonio Conte sta sviluppando un progetto dedicato al settore giovanile con l’obiettivo di rafforzare la squadra Primavera. La sua attenzione si concentra sulla crescita dei giovani talenti per migliorare le performance della formazione under 19. La strategia mira a creare un percorso più solido e strutturato per i giocatori emergenti, con l’intento di preparare futuri elementi di rilievo per la prima squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte pensa già al domani. Come racconta Il Mattino, il tecnico azzurro sta gettando le basi per il cosiddetto “Conte-ter”, con un’idea chiara: costruire un Napoli più giovane, sostenibile e radicato nel proprio vivaio. «Ovunque vada, lascio sempre solide basi», è la filosofia dell’allenatore, che – come sottolinea Il Mattino – vuole incrementare il contributo del settore giovanile alla prima squadra. Durante la stagione, in piena emergenza, De Chiara e Prisco sono stati stabilmente aggregati al gruppo, mentre Vergara e Ambrosino hanno già assaggiato la Serie A. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Conte lavora sul settore giovanile per rafforzare la Primavera azzurra”

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