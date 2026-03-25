Il Manchester United è pronto a sbancare per la stella del Barça Fermin Lopez

Il Manchester United avrebbe intenzione di offrire una cifra importante per il centrocampista del Barcellona Fermín López. La società inglese sta riorganizzando il reparto offensivo in vista della prossima finestra di mercato estiva. Secondo fonti britanniche, il club è pronto a impegnarsi finanziariamente per assicurarsi il calciatore. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nel prossimo periodo di calciomercato.

Sito inglese: Secondo quanto riferito, il Manchester United è pronto a fare un impegno finanziario significativo per inseguire il centrocampista del Barcellona Fermín López, mentre il club continua a rimodellare le sue opzioni offensive in vista della finestra di mercato estiva. Rapporti provenienti dai media spagnoli e trasmessi attraverso organi di informazione come Football España suggeriscono che lo United è disposto a spendere fino a 86,5 milioni di sterline (100 milioni di euro) per assicurarsi i servizi del trequartista 22enne. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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