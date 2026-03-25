Al Teatro dei Rozzi si svolge uno spettacolo che unisce storia e fantasia, portando il pubblico in un viaggio attraverso il passato e il presente di un borgo senese. L’evento, intitolato

Un viaggio tra passato e presente, tra storia cittadina e immaginario contemporaneo, approda sul palco del Teatro dei Rozzi. Questa sera alle 21 il cartellone Sipario Blu della stagione dei Teatri di Siena propone in anteprima nazionale ‘ Il magnifico senese ’, scritto da Donatella Pollini in collaborazione con Patrizia Turrini, diretto e interpretato da Altero Borghi. L’appuntamento si inserisce nel programma curato dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli, che ne sottolinea il valore: un lavoro capace di coniugare memoria e attualità. "È come salire su una macchina del tempo – osserva Bocciarelli – tra personaggi di ieri e persone di oggi, in uno spettacolo ironico e sorprendente che celebra l’anima della città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il magnifico senese. Borghi viaggia nel tempo

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