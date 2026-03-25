Il luminare Usa cura le bugie del Covid | parole definitive sul green pass e il lockdown

Un alto funzionario statunitense ha risposto in audizione a domande riguardanti le misure adottate durante la pandemia, in particolare sul green pass e il lockdown. Durante l'incontro, ha dichiarato che molte delle affermazioni circolate non trovano riscontro in studi scientifici e ha criticato le decisioni che hanno limitato le libertà individuali senza basi solide. Le sue parole sono arrivate in un momento di attenzione sulla gestione della crisi sanitaria.

Il direttore dei National Institutes of Health, audito in commissione, fa a pezzi i miti pandemici: nessuna base scientifica dietro le misure liberticide care a Big Pharma. Bisognerà paradossalmente ringraziare i deputati dell’opposizione pd e 5 stelle e le loro surreali domande rivolte alla massima autorità sanitaria americana e forse globale - Jay Bhattacharya, direttore del Nih, l’Istituto superiore di sanità americano - se finalmente possiamo stabilire senza più dubbi che la gestione italiana della pandemia è stata scellerata. E, peggio ancora, improntata sul «falso scientifico», come ha detto testualmente Bhattacharya parlando del green... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il luminare Usa cura le bugie del Covid: parole definitive sul green pass e il lockdown Articoli correlati Certificato Covid falso per ottenere il Green Pass, Pippo Franco rinviato a giudizio con moglie e figlioIl noto comico Pippo Franco è stato rinviato a giudizio assieme alla moglie al figlio per la vicenda del certificato di vaccinazione contro il Covid... Covid, Pippo Franco e altre 15 persone rinviati a giudizio per presunti Green pass falsiLe luci del Tribunale di Roma in piazzale Clodio si accendono su uno dei capitoli più discussi dell’era pandemica, riportando d’attualità la...