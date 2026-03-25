Il libro sulla storia dell’arte a Uzzano

Dopo anni di studio e l’analisi di migliaia di documenti d’archivio, è stato pubblicato un libro che ripercorre la storia dell’arte a Uzzano. Il volume presenta una selezione di materiali originali, fotografie e approfondimenti dedicati alle opere e ai momenti più significativi del patrimonio artistico locale. La pubblicazione si inserisce nel quadro di un progetto di valorizzazione culturale promosso dall’amministrazione comunale.

Anni di ricerca in archivio, l’esame di migliaia di documenti storici, sono stati coronati dalla pubblicazione di ‘Uzzano e La Costa – Indagini storico-artistiche su architetture religiose e civili’, un corposo volume firmato da Lorenzo Agnoletti, Paolo Benassai, Marco Di Mauro e Omero Nardini, curato da Dario Donatini, edito dall’Istituto Storico Lucchese sezione Pescia-Montecarlo-Valdinievole in collaborazione con il Comune di Uzzano, il Comitato per la tutela e la valorizzazione della chiesa di Uzzano Castello, la parrocchia di Uzzano Castello e La Costa e la Compagnia della Costa. Un tomo che può essere richiesto scrivendo a islvaldinievole@gmail. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il libro sulla storia dell’arte a Uzzano Articoli correlati Storia dell’arte, semiologia dell’arte visiva: al via il corsoIl programma affronterà in particolare: Anti-Impressionismo e Simbolismo; Pre-Espressionismo: Van Gogh, Ensor, Gauguin; Espressionismo francese: i...