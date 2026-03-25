Il libro di Camerini al Pride Milano

Un nuovo libro di Camerini sarà presentato al Pride di Milano, raccontando le vicende di Annibale Barca durante la battaglia del Trasimeno nel 217 a.C. Il testo descrive le giornate e le notti dell’evento tra i territori di Vallecalda e Cerventosa, offrendo un racconto inedito di quei momenti storici. La pubblicazione si inserisce nel panorama degli eventi culturali in occasione della manifestazione.

"I giorni e le notti di Annibale Barca tra Vallecalda e Cerventosa. Un inedito racconto della battaglia del Trasimeno del 217 a.C." — il primo romanzo di Ivo Ulisse Camerini, cortonese, pubblicato dalla casa editrice umbra Luoghinteriori — era tra i titoli presenti al Book Pride di Milano, la fiera nazionale dell’editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino al Superstudio Maxi e giunta quest’anno alla sua decima edizione. Il volume, la cui copertina riproduce un dipinto del pittore cortonese Valerio Bucaletti, usa la battaglia del Trasimeno come sfondo per un racconto autobiografico sui generis: il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il libro di Camerini al Pride Milano Articoli correlati BOOK PRIDE: la fiera nazionale dell’editoria indipendente torna a Milano dal 20 al 22 marzo 2026Dal 20 al 22 marzo 2026 torna a Milano Book Pride, l’appuntamento dedicato all’editoria indipendente che ogni anno riunisce lettori, autori ed... La procura di Budapest vuole farla pagare al sindaco per il PrideGergely Karácsony è stato accusato di aver promosso l'evento l'anno scorso, che si è svolto nonostante i divieti del governo di Orbán La procura di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pride Milano Discussioni sull' argomento Il libro di Camerini al Pride Milano; Al Boookpride, che si apre oggi a Milano, anche il romanzo del cortonese Camerini. Al Boookpride, che si apre oggi a Milano, anche il romanzo del cortonese CameriniOggi 20 marzo 2026,al Superstudio Maxi di Milano, viene inaugurato il Book Pride, fiera nazionale dell’editoria indipendente (organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino) giunta alla dec ... letruria.it Book Pride torna a Milano: la decima edizione della fiera dell’editoria indipendente tra speranza, e nuovi linguaggiDal 20 al 22 marzo 2026 Milano ospita la decima edizione di Book Pride, la Fiera Nazionale dell’editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino ... artribune.com Questa mattina sono stato spite al Milano BOOK PRIDE del bellissimo stand del FUIS - Federazione Unitaria Italiana Scrittori con il libro “La Nonna si sbagliava”! Book Pride non è una fiera: è un posto dove nascono idee e dove si incontrano persone appassi - facebook.com facebook Al via domani a Milano la X edizione di Book Pride. La speranza al centro della Fiera Nazionale dell'Editoria Indipendente #ANSA x.com