Il dibattito sulle occupazioni che potrebbero essere affidate alle intelligenze artificiali si concentra ancora su aspetti pratici e legali. Finora, non sono stati presentati motivi chiari che giustifichino un trasferimento di compiti complessi o delicati a queste tecnologie. La questione riguarda soprattutto le attività considerate più rischiose o che richiedono un intervento diretto e umano.

Il 12 marzo 2026 è stato pubblicato sull’Economist un articolo in difesa del lavoro sporco. Si intitola “In praise of grunt work”. È interessante, perché una delle cose che si ripete più spesso quando si parla di intelligenze artificiali è proprio che possiamo far fare alle macchine un po’ di lavoro ripetitivo, noioso, a basso valore aggiunto, per liberare il nostro tempo. Lasciare che le macchine facciano esattamente il lavoro sporco, insomma. Affidare alcuni lavori alle macchine fa parte della storia dell’umanità. Spesso il lavoro sostituito è letteralmente “sporco” o molto duro o pericoloso o tutte queste cose insieme. Nel mondo occidentale, per esempio, non mandiamo più i bambini in miniera con le lanterne. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Una selezione di notizie su lavoro sporco

Temi più discussi: Il lavoro sporco ci fa male; Bulgaria prigione d’Europa. Continua il lavoro sporco in vista del Patto migrazione e asilo; Gilles Kepel: In Medio Oriente rischi enormi, è la fase Hiroshima. Ci avviciniamo all’uso dell’atomica; Martin: Bezzecchi è il favorito, ma non mi tiro indietro contro piloti che ho battuto in passato.

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Buon compleanno a Matteo Lanza. Non era il tipo di giocatore che riempie i poster, ma chi c’era al palazzetto lo ricorda ancora. Uno che entrava in campo e ci restava con la testa, non solo con le gambe. Lavoro sporco, difese, minuti pesanti. Quello che serve - facebook.com facebook

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