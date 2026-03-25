Il genio di Matisse al Mudec Finestra aperta sulle culture

Al Mudec di Milano si apre una mostra dedicata a Henri Matisse, artista di rilievo nel Novecento. L’esposizione, che arriva in Italia dopo dieci anni, presenta una vasta selezione di opere dell’artista, offrendo una panoramica sulla sua produzione. La rassegna si focalizza sulle influenze culturali e sulle tecniche adottate dal pittore durante la sua carriera.

Dopo dieci anni, l’arte di Henri Matisse torna in Italia con una grande mostra che il Mudec – Museo delle Culture di Milano dedica al maestro del Novecento. "Un progetto espositivo inedito – fanno sapere gli organizzatori dell’evento più atteso – che invita a guardare all’arte del celebre artista sotto una nuova prospettiva, svelandone uno degli elementi più audaci e originali, ovvero il dialogo appassionato con culture, forme e visioni provenienti da oltre i confini dell’Europa". Un viaggio attraverso l’intera carriera dell’artista che riunisce dipinti, opere su carta, sculture e grandi progetti decorativi, rivelando come incontri, oggetti e memorie di viaggio abbiano acceso una rivoluzione silenziosa nel suo linguaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Sì, Matisse, sei un bel micione, ma non c'è bisogno che tu faccia quello sguardo da attore di telenovelas! - facebook.com facebook

Oltre trecento opere di Henri Matisse (1869-1954), tra dipinti, disegni, ritagli, libri illustrati, tessili e vetrate, sono riunite dal 24 marzo al Grand Palais di Parigi per la mostra "Matisse. 1941-1954". #ANSAViaggi x.com