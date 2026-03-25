Il fiore del partigiano | Meldola ha celebrato il coraggio di Antonio Carini

Sabato 14 marzo a Meldola si è tenuta una cerimonia ufficiale per commemorare l’ottantaduesimo anniversario della morte di un partigiano. La commemorazione ha reso omaggio alla figura di un combattente che, all’inizio del 1944, stava organizzando azioni di resistenza nelle province di Forlì e Ravenna. Durante l’evento, sono stati ricordati i momenti della sua attività e la sua cattura da parte delle forze nazi-fasciste.

Dal sindaco Cavallucci “un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento di ricordo così importante per la nostra comunità”. In piazza Orsini sono intervenuti il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e il sindaco di Monticelli D’Ongina Gimmi Distante. Successivamente la manifestazione si è spostata in corteo lungo le vie cittadine, accompagnata dalla banda di Carpinello, fino al ponte dei Veneziani, dove si è compiuto il 13 marzo 1944 il martirio di Antonio Carini. Davanti al monumento è intervenuta la presidentessa Anpi Provinciale di Piacenza Nadia Maffini. La mattinata è proseguita al Teatro Dragoni, dove... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Il fiore del partigiano": Meldola ha celebrato il coraggio di Antonio Carini Articoli correlati Antonio Carini: Meldola ricorda così il partigianoMeldola e Monticelli d’Ongina ricordano la morte del partigiano Antonio ‘Orso’ Carini avvenuta per mano fascista il 13 marzo 1944 a Meldola. Meldola ricorda il partigiano Antonio Carini nell'ottantaduesimo anniversario della morteSabato 14 marzo ritorna a Meldola l’iniziativa per ricordare il partigiano Antonio Carini, nell’ottantaduesimo anniversario della morte, avvenuta il... Contenuti utili per approfondire Antonio Carini Antonio Carini: Meldola ricorda così il partigianoMeldola e Monticelli d’Ongina ricordano la morte del partigiano Antonio ‘Orso’ Carini avvenuta per mano fascista il 13 marzo 1944 a Meldola. Ispettore del Comando generale delle Brigate Garibaldi, ... ilrestodelcarlino.it Il sacrificio del partigiano Carini: ricordo coi ragazzi delle medieMeldola e Monticelli d'Ongina commemorano il partigiano Antonio 'Orso' Carini, ucciso nel 1944. Evento con interventi istituzionali e studenteschi. Meldola e Monticelli d’Ongina ricordano il ... ilrestodelcarlino.it