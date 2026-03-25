Il figliastro di El Mencho ora dirige il principale cartello della droga messicano ma è cittadino americano e prenderlo diventa complicato

Il figliastro di El Mencho, leader del principale cartello della droga messicano, è cittadino americano. La sua posizione di comando nel gruppo criminale rende difficile procedere con l’arresto. La morte di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, ha rappresentato un punto di svolta per l’organizzazione criminale.

La morte di Nemesio Oseguera Cervantes, detto El Mencho, storico leader del Cartello Jalisco Nuova Generazione, ha segnato un momento decisivo per uno dei gruppi criminali più potenti al mondo. Il boss è stato ucciso in un’operazione condotta dalle forze speciali messicane con il supporto dell’intelligence statunitense, in particolare grazie alla sorveglianza di droni che hanno permesso di localizzarlo in una località turistica nello Stato di Jalisco. Dopo la sua morte, molti temevano una guerra interna tra i vari luogotenenti del cartello per la successione. Questa guerra però non è scoppiata. In poco tempo Juan Carlos Valencia González, figliastro di El Mencho e cittadino statunitense nato in California, ha preso il comando. 🔗 Leggi su Open.online

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