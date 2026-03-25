Il Fabriano Cerreto sprofonda Cartai ultimi la Jesina arranca Osimana il cuore oltre l’ostacolo

Nella quart’ultima giornata di Eccellenza, le squadre locali hanno ottenuto due pareggi e una sconfitta. Il Fabriano Cerreto si trova in ultima posizione, mentre la Jesina fatica a risalire la classifica. L’Osimana ha ottenuto un pareggio, continuando a lottare per migliorare il proprio rendimento. La stagione prosegue con partite ancora da giocare e punti in palio.