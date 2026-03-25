Il Fabriano Cerreto sprofonda Cartai ultimi la Jesina arranca Osimana il cuore oltre l’ostacolo
Nella quart’ultima giornata di Eccellenza, le squadre locali hanno ottenuto due pareggi e una sconfitta. Il Fabriano Cerreto si trova in ultima posizione, mentre la Jesina fatica a risalire la classifica. L’Osimana ha ottenuto un pareggio, continuando a lottare per migliorare il proprio rendimento. La stagione prosegue con partite ancora da giocare e punti in palio.
Due pareggi e una sconfitta per le nostre nella quart’ultima giornata di Eccellenza. L’ Osimana getta il cuore oltre l’ostacolo riprendendo al Diana al novantesimo l’ Urbino, grazie al gol di Ercoli, dopo essere rimasta in doppia inferiorità numerica per le espulsioni, una per tempo, di Domizi nel primo e di Persiani nel secondo oltre all’infortunio di Pagliarini (frattura scomposta del terzo medio della clavicola destra). Rimandato l’obiettivo di sorpasso in classifica nei confronti dei ducali, sempre avanti di un punto, e anche il raggiungimento dei playoff si fa in salita. "Una partita che valeva una sorta di spareggio – afferma mister Labriola - contro una squadra forte che veniva da quattro vittorie consecutive anche se pure noi venivamo da un ottimo periodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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