Il degrado quotidiano all' ingresso del parco Arno

All'ingresso del parco Arno si verificano quotidianamente situazioni di degrado, con presenza di rifiuti abbandonati e sporcizia accumulata. Le aree circostanti mostrano evidenti segni di incuria, con panchine danneggiate e marciapiedi sporchi. Sono stati segnalati anche episodi di vandalismo e presenza di persone senza fissa dimora nelle vicinanze. Nessuna misura di manutenzione sembra essere stata adottata recentemente.