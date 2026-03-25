Il degrado quotidiano all' ingresso del parco Arno
All'ingresso del parco Arno si verificano quotidianamente situazioni di degrado, con presenza di rifiuti abbandonati e sporcizia accumulata. Le aree circostanti mostrano evidenti segni di incuria, con panchine danneggiate e marciapiedi sporchi. Sono stati segnalati anche episodi di vandalismo e presenza di persone senza fissa dimora nelle vicinanze. Nessuna misura di manutenzione sembra essere stata adottata recentemente.
Ecco il degrado quotidiano che si verifica all’entrata del parco Arno. Sono presenti anche le telecamere ma i responsabili preposti NON VEDONO!. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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