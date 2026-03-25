Il decreto così non funziona Invece del ponte sulle audizioni del Senato
Al Senato si sono svolte audizioni sul decreto riguardante il Ponte sullo Stretto di Messina. Le discussioni hanno riacceso il dibattito sulla validità del provvedimento e sulla sua applicabilità. Durante le sedute, sono stati ascoltati diversi rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto. La questione rimane al centro dell’attenzione politica e pubblica.
Tra i banchi del Senato, le audizioni sul decreto che dovrebbe regolare il Ponte sullo Stretto di Messina hanno riaperto una partita che sembra non avere mai fine. Tra cronoprogrammi, pareri tecnici e note ufficiali, si muovono esperti, magistrati e commissari, mentre sul territorio cresce il fermento per chi applaude in anticipo all’opera. A prendere la parola con precisione è stata l’associazione Invece del ponte – Cittadini per lo sviluppo sostenibile dell’area dello Stretto di Messina, con il presidente Guido Signorino, che ha ribadito le critiche già pubblicate ieri: “L’articolo 1 nasce con l’obiettivo dichiarato di adeguarsi alle deliberazioni della Corte dei Conti – ha spiegato Signorino – ma nei fatti risulta incoerente, superfluo e contraddittorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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