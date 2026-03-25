Al Senato si sono svolte audizioni sul decreto riguardante il Ponte sullo Stretto di Messina. Le discussioni hanno riacceso il dibattito sulla validità del provvedimento e sulla sua applicabilità. Durante le sedute, sono stati ascoltati diversi rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto. La questione rimane al centro dell’attenzione politica e pubblica.

Tra i banchi del Senato, le audizioni sul decreto che dovrebbe regolare il Ponte sullo Stretto di Messina hanno riaperto una partita che sembra non avere mai fine. Tra cronoprogrammi, pareri tecnici e note ufficiali, si muovono esperti, magistrati e commissari, mentre sul territorio cresce il fermento per chi applaude in anticipo all’opera. A prendere la parola con precisione è stata l’associazione Invece del ponte – Cittadini per lo sviluppo sostenibile dell’area dello Stretto di Messina, con il presidente Guido Signorino, che ha ribadito le critiche già pubblicate ieri: “L’articolo 1 nasce con l’obiettivo dichiarato di adeguarsi alle deliberazioni della Corte dei Conti – ha spiegato Signorino – ma nei fatti risulta incoerente, superfluo e contraddittorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - “Il decreto così non funziona”, Invece del ponte sulle audizioni del Senato

Articoli correlati

Ponte sullo Stretto, il decreto riparte dal Senato: tempi che si allungano e Messina torna in piazza (a favore e contro)Comincia domani al Senato il nuovo passaggio parlamentare del decreto che contiene norme anche sul Ponte sullo Stretto.

Decreto Pmi, via libera in Senato: c’è la stretta sulle recensioni onlineIl Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, che diventa così legge dello Stato.

Contenuti e approfondimenti su Il decreto così non funziona Invece del...

Temi più discussi: Bruxelles, il mio punto stampa di ieri sera.; È in gioco la Costituzione. Ecco perché votiamo NO al referendum; No, la giustizia italiana non è ancora quella voluta dal fascismo; Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025: guida completa per progettisti.

Non è organizzazione, è potere: a Scisciano esplode il caso del decreto sugli accessiDecreto sugli uffici, polemica a Scisciano: la consigliera Esposito accusa, paura del controllo Scisciano, 21 Marzo – Il decreto sindacale n. 4 del 17 marzo 2026 del Comune di Scisciano, recante la ... sciscianonotizie.it

Caro carburanti, opposizione critica il decreto del governo: troppo poco e troppo tardi, è uno spotUn spot a pochi giorni dal referendum. Così i partiti bollano il decreto sul prezzo dei carburanti del governo. Di fronte al caro carburanti, l'esecutivo tira fuori un taglio delle accise di 25 cente ... repubblica.it

«Chi è servo del Signore teme solo il suo padrone. Chi invece non teme Dio, spesso teme anche la propria ombra». - San Giovanni Climaco - facebook.com facebook

L’associazione «Invece del ponte-Cittadini per lo sviluppo sostenibile dell’area dello Stretto di Messina» è intervenuta nel corso delle audizioni al Senato sulla fattibilità dell'opera x.com