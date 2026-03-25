Il D’Angelo-bis Primo allenamento a Follo Unico obiettivo | il miracolo della salvezza

Oggi pomeriggio a Follo si terrà il primo allenamento della nuova gestione tecnica della squadra, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e evitare la retrocessione. La sessione rappresenta il primo passo ufficiale dell’allenatore incaricato, che ha preso il posto del precedente tecnico. La squadra si prepara a iniziare un nuovo ciclo di lavoro con l’intento di ottenere risultati positivi nelle prossime partite.

Il D’Angelo-bis si materializzerà oggi pomeriggio, a Follo, quando andrà in scena la prima seduta di allenamento settimanale degli Aquilotti. Il tecnico abruzzese, motivato all’ennesima potenza per l’opportunità concessagli dalla proprietà di riguidare uno Spezia che porta nel cuore, cercherà di infondere alla squadra il suo dettato tecnico-tattico, oltre al coraggio, alla fiducia e a un briciolo di serenità per quanto possibile, visto la situazione drammatica di classifica. Nel suo non facile lavoro quotidiano, avallato in toto dal proprietario Thomas Roberts e dal presidente Charlie Stillitano, D’Angelo sarà coadiuvato dai suoi fedeli collaboratori Alberti, Mora, Greco, Cappelli, Leonetti, ai quali si aggiungerà Beppe Vecchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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