Il Consiglio di Amministrazione di SEA si è riunito il 25 marzo 2026 e ha approvato il progetto di bilancio per l’anno 2025, insieme ai risultati consolidati del Gruppo SEA. Durante la stessa seduta, è stata approvata anche la Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all’esercizio 2025. Le decisioni riguardano quindi sia gli aspetti finanziari che quelli relativi alla sostenibilità del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione di SEA, riunitosi in data 25 marzo 2026, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di SEA, i risultati consolidati del Gruppo SEA e la Rendicontazione consolidata di sostenibilità dell’esercizio 2025. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, di convocare l’Assemblea ordinaria della Società in data 28 aprile 2026, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2026. Nell’esercizio 2025 il traffico degli aeroporti milanesi ha registrato un livello record di 42,3 milioni di passeggeri. Anche l ’EBITDA consolidato registra un record attestandosi a 403,3 milioni di euro e risulta in crescita di 52,8 milioni di euro rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Consiglio di amministrazione di SEA approva il progetto di bilancio e la rendicontazione consolidata di sostenibilità

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