Il Consiglio degli studenti | Basta puntare il dito su di noi i giovani hanno voglia di fare

Durante l'apertura dell'anno accademico al Teatro Nuovo, il presidente del Consiglio degli studenti ha sottolineato che i giovani sono pronti a impegnarsi e a fare. Ha commentato che la determinazione si valuta anche attraverso la capacità di gestire gli insuccessi, lasciando intendere che la volontà di migliorarsi è presente tra gli studenti. Il discorso si è concentrato su un invito a non puntare il dito contro le nuove generazioni.

C’è un passaggio, nel discorso di Ludovico Nanetti, presidente del Consiglio degli studenti dell’ Università, che più di altri restituisce il senso dell’apertura dell’ anno accademico al Teatro Nuovo: "La determinazione si misura proprio sulla capacità di affrontare e metabolizzare gli insuccessi". È da lì che si snoda un intervento che tiene insieme orgoglio generazionale e richiesta di fiducia, autocritica e ambizione. Davanti alla comunità accademica, Nanetti rivendica il valore di un momento che non è solo rituale, ma occasione di bilancio. "È l’occasione per guardarsi alle spalle e fare autocritica", sottolinea, invitando a riconoscere i successi senza indulgere nell’autocompiacimento, ma soprattutto a fare i conti con errori e inciampi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Consiglio degli studenti: "Basta puntare il dito su di noi, i giovani hanno voglia di fare" Articoli correlati Leggi anche: Sanremo punta il dito contro i giovani: in un Paese di vecchi (mai diventati adulti) è la cosa più facile da fare Luca Ravenna: «L’AI nella stand up? Fa diventare tutto Coca Cola, noi invece dobbiamo puntare a fare il vino»Mentre l’Italia si fermava per il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, alcuni teatri italiani si riempivano fino all’ultima poltrona, sono... The Car Crash That Changed Movies Forever (Star Wars Almost Never Happened) Contenuti e approfondimenti su Il Consiglio degli studenti Basta... Temi più discussi: Unimol, il Consiglio degli Studenti: Scelti con elezioni democratiche; Il Consiglio degli studenti: Basta puntare il dito su di noi, i giovani hanno voglia di fare; Anno Accademico 2025/2026 | Inaugurato il 635° anno dalla fondazione di Unife; Parlamento degli studenti: il 13 maggio evento annuale dedicato alla legalità. La voce degli studenti arriva in Regione: il Parlamento degli Studenti presenta due progetti su mobilità e sicurezzaDal Parlamento degli Studenti un lavoro di ascolto e analisi delle criticità. Saccardi: Partecipazione fondamentale ... intoscana.it Il Consiglio degli studenti si scontra con Radio UrcaIl Consiglio degli studenti ha parzialmente respinto la rendicontazione di Radio Urca – la radio ufficiale degli studenti dell’Ateneo di Urbino – relativa al bando Cacsa per il sostegno economico alle ... ilrestodelcarlino.it La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizion - facebook.com facebook Sinner 'litiga' con Vagnozzi a Miami, il consiglio (che non è piaciuto) a Jannik x.com