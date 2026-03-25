Il Comic Con di Napoli ha annunciato i riconoscimenti per il 2026, dedicati ai fumetti pubblicati nel 2025. L’evento si svolgerà nel 2026 e prevede la premiazione delle opere considerate migliori nell’anno precedente. I premi saranno consegnati durante la manifestazione, che si terrà nella città campana, coinvolgendo autori, case editrici e appassionati del settore.

Se dopo gli Oscar, avete ancora “fame” di premi, non dovete allora perdere i Palmarès del prossimo Comic Con 2026 a Napoli, dove verranno premiati le migliori opere di tutto il 2025. COMICON annuncia le candidature ai Premi del Palmarès 2026. Dieci le categorie competitive divise tra i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali. La Giuria che decreterà i vincitori è composta dalla fumettista Gabriella Giandelli (Presidente), dall’attore e doppiatore Alex Polidori, dalla cantante BigMama, dal saggista Raffaele Alberto Ventura e dall’attrice Caterina Guzzanti. Gli animali religiosi – Volume 1, di Martino LouisLa ballata di Pluis, di Renzo Cerutti (Nuvole Sotterranee)Che hai fatto oggi?, di AA. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il Comic Con di Napoli annuncia i suoi Palmarès 2026 dedicati ai migliori fumetti del 2025

Articoli correlati

Migliori Bar, Jiani’s di Bologna brilla ai Barawards: il menu dei cocktail è a fumettiBologna, 30 gennaio 2026 - Il panorama dell’ospitalità italiana ha i suoi nuovi campioni.

Al Comic Con 2026 di Napoli arriva l’evento Pop Wave dedicato alla PalestinaPer l’imminente Comic Con 2026 di Napoli, è in arrivo la Pop Wave – COMICON for Palestine, un’iniziativa importantissima dove prenderanno parte...

Approfondimenti e contenuti su Il Comic Con di Napoli annuncia i suoi...

Temi più discussi: Il San Diego Comic-Con Málaga 2026 raddoppia gli spazi e amplia le attività; San Diego Comic-Con Málaga: le prime anticipazioni e le date della seconda edizione dell'evento; Comicon Napoli 2026, tra i super ospiti c’è anche Deniz Camp; Annunciate le candidature ai premi del Palmarès ufficiale del Comicon 2026.

San Diego Comic-Con Málaga 2026 annuncia date, espansione e miglioramentiGli organizzatori hanno svelato i loro piani per la seconda edizione, dopo le dure sfide della prima. È stata ora annunciata una data ufficiale e il primo ospite è stato confermato. gamereactor.it

Christopher Lloyd salta il Comic Con a causa di un problema di salute: come sta l’attore di Ritorno al futuroGli organizzatori dell’edizione del Comic Con che si terrà a Liverpool il 15 e il 16 novembre sono stati costretti ad annunciare l’improvvisa assenza dell’attore, dovuta a un problema di salute. Leggi ... fanpage.it

Amici di Palermo Comic Convention, l’evento più pop dell’anno ritorna, per una incredibile 11^ edizione, dal 10 al 13 settembre 2026, ai Cantieri Culturali alla Zisa! Carichi! RIFF - Rete Italiana Festival di Fumetto #Staytuned #Pcc26 #palermocomicconv - facebook.com facebook