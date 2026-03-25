Il comandante della Legione Carabinieri Sicilia ha effettuato una visita ai reparti di Messina, incontrando i militari della compagnia di Messina Sud e delle stazioni di Messina Camaro e Bordonaro. Al suo fianco c'era il comandante provinciale di Messina. La visita si è svolta ieri e ha coinvolto le forze di polizia locale.

Il generale Ubaldo Del Monaco ha incontrato le compagnie e le stazioni di Messina Sud, Camaro e Bordonaro, sottolineando l’importanza dei servizi di prossimità, la sicurezza percepita e la dedizione quotidiana Rivolgendosi in particolare ai comandanti di stazione, Del Monaco ha evidenziato l’importanza dei servizi di prossimità e della sicurezza percepita dalla popolazione, obiettivi prioritari per ogni reparto. La visita è proseguita presso la stazione carabinieri di Messina Camaro, dove ha sede anche la stazione di Messina Bordonaro. Ad accogliere il generale sono stati i due comandanti di stazione, luogotenente carica speciale Angelo Calarese e maresciallo capo Giancarlo Trimarchi, accompagnati dal maggiore Federico Mucciacciaro, comandante della compagnia di Messina Centro, da cui dipende la stazione Camaro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Il comandante della Legione Carabinieri Sicilia a Messina: apprezzamento e linee guida per i militari

Articoli correlati

Carabinieri, il comandante della Legione Sicilia visita la provinciaIeri il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di Divisione Ubaldo Del Monaco ha fatto visita ai Carabinieri delle Stazioni di...

Contrasto dei reati e tutela dei vulnerabili: il comandante della Legione carabinieri Sicilia a Cammarata e CastelterminiIl comandante della Legione carabinieri Sicilia, generale di divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita ai reparti dell’Arma presenti nell’area...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Legione Carabinieri Sicilia

Temi più discussi: Villadoro e Sperlinga, visita del comandante della Legione Carabinieri Sicilia; Carabinieri, il generale Del Monaco in visita a Villadoro e Sperlinga: Presìdi fondamentali; Carabinieri – Il Generale Del Monaco in visita alle Stazioni di Villadoro e Sperlinga; Memoria e impegno: a Catania il ricordo di Alfredo Agosta e i premi alla lotta contro la mafia.

Carabinieri – Il Generale Del Monaco in visita alle Stazioni di Villadoro e SperlingaIl Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto tappa nelle piccole ma strategiche realtà di Villadoro e Sperlinga. La visita istituzionale ha voluto ... start-news.it

Celebrazione pasquale interforze nella cattedrale di Palermo e visita dell’ordinario militare al comando legione carabinieri SiciliaQuesta mattina, nella Cattedrale di Palermo, si è svolta la tradizionale celebrazione eucaristica interforze in preparazione alla Santa Pasqua, alla quale hanno preso parte donne e uomini appartenenti ... teleoccidente.it

"SORPRESO CON LA DROGA IN AUTO E A CASA. 30ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI" Legione Carabinieri “Sicilia” Comando Provinciale di Messina COMUNICATO STAMPA DEL 23 MARZO 2026 Compagnia Carabinieri di Taormina “Sorpreso con l - facebook.com facebook