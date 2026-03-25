Il collaboratore scolastico e l’operatore scolastico | Guida + Scheda rilevazione competenze + Bozza per incarico specifico per assistenza ad alunni con disabilità

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, firmato il 18 gennaio 2024, ha aggiornato i profili professionali del personale ATA nel settore scuola. Sono stati aggiunti due nuovi ruoli, quello di operatore scolastico e di funzionario ad elevata qualificazione, con relative schede di rilevazione delle competenze e bozze di incarico specifico per l’assistenza agli studenti con disabilità.

Il CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 1812024, settore Scuola, ha ridisegnato tutti i profili professionali del personale ATA introducendone anche due nuovi: è il caso dell’operatore scolastico e del funzionario ad elevata qualificazione. Questi due profili li troveremo però solo a partire dal 1° settembre 2027 nell’organico delle Istituzioni Scolastiche a seguito del rinvio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Studenti con disabilità, Flc Cgil: “Garante raccomanda assistenza, Governo rinvia al 2027 l’operatore scolastico e taglia i collaboratori”L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con delibera n. Approfondimenti e contenuti su Il collaboratore scolastico e... Temi più discussi: Il collaboratore scolastico e l’operatore scolastico: Guida + Scheda rilevazione competenze + Bozza per incarico specifico per assistenza ad alunni con disabilità; Referendum 2026, scuole chiuse: il personale Ata deve rimanere in servizio? La guida; Concorso ATA 24 Mesi 2026/2027: È atteso per la primavera il bando - Ultima procedura con le graduatorie permanenti provinciali?; Docente a 19 anni, arriva a scuola e lo scambiano per studente. Guida alla Compilazione dell’Allegato D (Scuola Secondaria)Compilare l'Allegato D può sembrare complesso, ma la nostra guida semplifica il processo e chiarisce ogni passaggio. informazionescuola.it 400 euro in più al mese per insegnanti e collaboratori scolastici: approvate le linee guida sugli aumenti dello stipendio in Alto AdigeLa Provincia autonoma di Bolzano accelera sulla scuola e mette sul tavolo una misura destinata a cambiare gli equilibri del settore: un aumento medio di 400 euro lordi mensili per insegnanti e persona ... msn.com Spaghetti allo scoglio con 50 pesci di Giuseppe Iannotti - Kresios** Scopri questa e tante altre ricette nel cofanetto PASTA, la guida al cibo italiano più amato al mondo GUARDA IL VIDEO COMPLETO SU YOUTUBE# - facebook.com facebook Sarebbe bastato uno #SpinDoctor In questi 4 anni alla guida del ministero del Turismo, il più grande errore commesso da @DSantanche è stato di non aver scelto uno spin doctor. Non un portavoce, un portaborsa, neanche un SMM o un ufficio stampa, per evi x.com