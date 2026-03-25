Il Cesena ha ottenuto la sua quarta rimonta stagionale, salendo al terzo posto in classifica dietro Monza e Catanzaro. La vittoria contro il Catanzaro rappresenta il primo risultato positivo dopo nove turni, con l'ultima affermazione datata 6 febbraio contro il Pescara. La squadra ha invertito un trend che si era verificato solo in tre occasioni precedenti in questa stagione.

Fra le note positive del successo contro il Catanzaro, oltre al ritorno alla vittoria dopo ben 9 turni (Cesena-Pescara 2-0 del 6 febbraio), il Cavalluccio rovescia anche una situazione che, sin qui, era accaduta appena tre volte. Ovvero riuscire a portare a casa i tre punti dopo essere passati in svantaggio. Fino al gol di Liberali che ha sbloccato il match di sabato scorso, e a quelli successivi di Cerri, Piacentini e Berti che hanno ribaltato le sorti dell’incontro, solamente a La Spezia e a Reggio Emilia, oltre che in casa contro il Mantova, il Cesena era riuscito a ribaltare le sorti del match. Lo scorso ottobre fu una doppietta di Gianluca Frabotta a far esultare i tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena è alla sua quarta rimonta. Sul podio con Monza e Catanzaro

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