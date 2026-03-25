Il Carnevale di Gambettola unisce anche i commercianti per la vetrina più creativa il ' Gambino d' oro'

Il Carnevale di Gambettola, giunto alla sua 140ª edizione, coinvolge anche i commercianti locali che partecipano con iniziative e decorazioni. La manifestazione si svolge attraverso le vie della città e vede la collaborazione di negozi e botteghe, creando un collegamento tra tradizione e attività commerciali. Per valorizzare questa sinergia, si svolge il concorso per la vetrina più creativa, chiamato 'Gambino d'oro'.

“Quest’anno - informa una nota - più che mai, il Carnevale esce dalle piazze e entra nelle vetrine, nei sorrisi dei commercianti, nelle passeggiate dei cittadini" “Quest’anno - informa una nota - più che mai, il Carnevale esce dalle piazze e entra nelle vetrine, nei sorrisi dei commercianti, nelle passeggiate dei cittadini. Grazie alla sinergia tra l’Associazione ‘Nonsoloruggine’, i negozi di Gambettola e l’Associazione ‘Gambettola Eventi’, prende vita una collaborazione che profuma di festa e di opportunità, capace di trasformare lo shopping in un’esperienza coinvolgente e premiata. Con il concorso ‘I negozianti ti regalano il Carnevale’ fare acquisti a Gambettola si trasforma in una vera e propria caccia al ‘Gambino’, simbolo del 140esimo Carnevale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il Carnevale di Gambettola unisce anche i commercianti, per la vetrina più creativa il 'Gambino d'oro' Articoli correlati Regione, quasi 40mila euro per il carnevale di Gambettola. Lucchi (Pd): "Si valorizzare la tradizione"“Con 250 mila euro complessivi a livello regionale, sosteniamo manifestazioni che tengono vive le tradizioni, rafforzano le comunità e promuovono il... Aggiornamenti e notizie su Il Carnevale di Gambettola unisce anche... Temi più discussi: Il carnevale di Gambettola fa 140 anni, al centro l'inclusione; Presentato alla Camera il 'Carnevale dell'inclusione' di Gambettola: Progetto culturale di grande rilevanza; Carnevale inclusivo di Gambettola. La ministra Locatelli: Rete forte che non guarda i limiti delle persone -; Il Carnevale di Gambettola compie 140 anni. Tutto pronto per il Carnevale di GambettolaIl 7 marzo 1886 ufficialmente nasceva il Carnevale di Gambettola, come attestato da un manifesto che si trova presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena, a nome dell’Allegra Compagnia del Boscaiuolo ... corrierecesenate.it Il Carnevale di Gambettola compie 140 anniPresentata in Regione l’edizione celebrativa: sfilate, eventi e una visione europea. Allegni: Sostegno sempre alle manifestazioni storiche ... ilrestodelcarlino.it Questi sono i primi vincitori che ritirano i biglietti omaggio del concorso "NONSOLORUGGINE TI REGALA IL CARNEVALE" ricordiamo che ogni settimana ci sono in palio 10 biglietti per entrare gratis al "CARNEVALE DI GAMBETTOLA, IL CARNEVALE DEL - facebook.com facebook