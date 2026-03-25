Il cardiologo di Gino Paoli ha condiviso alcune informazioni sugli ultimi anni dell’artista, evidenziando lutti e perdite che lo hanno influenzato. In un’intervista, il dottor Stefano Reggiani ha parlato dei problemi di salute di Paoli e del suo stile di vita, definito poco disciplinato. Queste dichiarazioni forniscono dettagli sui fattori che hanno caratterizzato il periodo finale dell’artista.

Il dottor Stefano Reggiani, cardiologo e amico di Gino Paoli, ha raccontato alcuni retroscena sui problemi di salute dell’artista scomparso e soprattutto sul suo stile di vita, poco disciplinato. Un’amicizia fatta anche di incontri, tavolate e aneddoti. Reggiani ha anche aggiunto che i numerosi lutti affrontati da Paoli nell’ultimo periodo hanno avuto un impatto negativo sulle sue condizioni di salute. Reggiani ha spiegato le origini della sua amicizia con Paoli: sua moglie era amica della sorella di Paola Penzo, la seconda moglie di Gino: “Da lì ho iniziato a frequentare tutta la famiglia: Paola, i figli”. I primi incontri Gino si dimostrò un po’ diffidente, ma a quanto pare era il suo “metodo” per capire chi aveva di fronte. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il cardiologo di Gino Paoli racconta gli ultimi anni: “I lutti e le perdite lo hanno segnato”

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