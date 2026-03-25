Una recente dichiarazione ha sottolineato come un bicchiere di cristallo possa rappresentare simbolicamente la fragilità umana, anche tra atleti e personaggi pubblici. La rinuncia di un noto calciatore alla nazionale ha riacceso il dibattito sulla vulnerabilità degli sportivi, mentre in ambito automobilistico si è ricordato di un celebre pilota scomparso, evidenziando come la fragilità possa riguardare anche figure di grande successo.

L’eroe sportivo è per sua natura fragile, esposto allo schiaffo di un destino che non sempre ci sorride. Ogni tanto il campione si sporge per guardare l’abisso, salvo scoprire che l’abisso è dentro di sè. La nostra amica paura ci fa compagnia, nella buona e nella cattiva sorte. La rinuncia alla nazionale di Federico Chiesa va in questa direzione. Non se l’è sentita, ma non va rimproverato. Va invece capito. Perché capendo lui, ne sapremo più di noi. Si è fermato un attimo prima di mettersi in gioco, preferendo preservare la propria salute, anche mentale. Al centro del villaggio non c'è nessuna chiesa, ora si aggirano i fantasmi. Ci sarà tempo, se il tempo lo vorrà, di fare altre scelte, di partire per altre rincorse, di tentare nuove avventure. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Il campione è un bicchiere di cristallo": Chiesa e le altre stelle tanto fragili quanto umane

Articoli correlati

Leggi anche: Un bicchiere, una chitarra e ogni tanto il sindaco... La Sanremo nacque davanti a un'osteria

Il toscano, infortunato alla coscia, si ritira sul più bello: avanti 2 set a 0 contro Nole. Musetti campione di cristallo: "È dura chiudere così»Il bel gioco e la sfortuna ricordano quelle del ’Fenomeno’ del calcio brasiliano che l’Italia ha avuto la fortuna d’ospitare.

Contenuti e approfondimenti su Il campione è un bicchiere di cristallo...

Temi più discussi: Obiettivo Mondiale. Ventotto convocati per i play-off: la novità è Palestra, torna Chiesa; Chiesa convocato in Nazionale, i retroscena: aveva detto tre volte no, poi il viaggio di 400 chilometri per incontrare Gattuso; Ecco l’Italia per gli spareggi Mondiali: c’è Chiesa, prima volta per Palestra; Italia, Gattuso convoca 28 giocatori per i playoff mondiali: novità Palestra, torna Chiesa.

Il campione è un bicchiere di cristallo: Chiesa e le altre stelle tanto fragili quanto umaneLa rinuncia dell'azzurro alla nazionale riapre il tema della vulnerabilità nello sport. Niki Lauda, Biles, Djokovic, Falcao, Thorpe e altri insegnano che avere paura non è mai una colpa ... msn.com

Chiesa, che errore restare al Liverpool: quei no a Gattuso, i playoff sfumati, le critiche del web e il rebus futuroNiente spareggi Mondiali per Chiesa, ormai lontano parente del calciatore di qualche anno fa: a gennaio poteva tornare in Serie A, ma ha preferito Liverpool. sport.virgilio.it

Stupendo interno chiesa di Santa Caterina -Casale Monferrato ( AL) restaurata recentemente ! In stile Barocco ! Stupende sculture in marmo così pure tutti gli altari - facebook.com facebook

#PapaLeoneXIV all' #UdienzaGenerale: Preghiamo il Signore, affinché mandi alla sua Chiesa ministri che siano ardenti di carità evangelica, dediti al bene di tutti i battezzati e coraggiosi missionari in ogni parte del mondo x.com