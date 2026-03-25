Il Briccialdi è più sicuro via ai lavori di adeguamento antincendio a palazzo Giocosi Mariani

Il conservatorio statale di musica “Giulio Briccialdi” di Terni ha comunicato l'inizio dei lavori di adeguamento antincendio presso la sede storica di palazzo Giocosi Mariani. L’intervento riguarda il rispetto delle norme di prevenzione incendi previste dalla legge. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e si concentrano sulla messa in sicurezza degli ambienti.

Il conservatorio di Terni ha avviato il cantiere per l’ottenimento dellla certificazione antincendio: “Un intervento all’insegna della sinergia istituzionale e del rispetto per il patrimonio architettonico”. Il conservatorio statale di musica “Giulio Briccialdi” di Terni annuncia l’avvio dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi nella sede storica di palazzo Giocosi Mariani. L’intervento, che si svilupperà nell’arco di 90 giorni, mira a coniugare le più moderne esigenze di sicurezza con la conservazione delle caratteristiche storiche e artistiche del palazzo. Il progetto prevede l’impiego di tecnologie a basso impatto, come impianti wireless e finiture cromatiche studiate ad hoc, per garantire la protezione di studenti, docenti e pubblico senza alterare l’estetica delle sale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Il Briccialdi è più sicuro, via ai lavori di adeguamento antincendio a palazzo Giocosi Mariani Articoli correlati Leggi anche: Lavori di adeguamento antincendio nelle scuole: Cori ottiene un finanziamento di 200mila euro Scuole più sicure, arrivano i fondi per l’adeguamento antincendio degli istitutiLa prima buona notizia dell’anno per il Comune di Tresignana arriva dal fronte della sicurezza scolastica, a seguito dell’ottenimento di un...