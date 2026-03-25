Il ballo di Bonelli e Fratoianni al corteo per la vittoria del No al Referendum – Il video

Il 25 marzo 2026, un corteo si è svolto nel centro di Roma per celebrare la vittoria del No al Referendum. Durante l’evento, è stato possibile vedere un ballo tra due figure pubbliche, Bonelli e Fratoianni, che hanno partecipato alla manifestazione. È stato diffuso un video che mostra i momenti della manifestazione e del ballo.

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