Il 26 marzo alle 17.30, presso l'aula magna dell'Ateneo Veneto, si svolgerà l'evento intitolato “Riflessioni sulla montagna”. La manifestazione prevede la presenza di Mauro Corona, che interverrà davanti al pubblico. L'iniziativa è prevista per quella giornata e si svolgerà in un ambiente pubblico nel centro della città.

I sentieri degli aghi di pino - Due fratelli crescono in montagna sotto la guida del nonno, che insegna loro il rispetto per la Natura e il valore della fatica autentica. Da adulti, però, le loro strade divergono radicalmente. La sorella, unendo scienza e saperi popolari, diventa un’ecologista rigorosa e dedica la vita alla salvaguardia dell’ambiente. Il fratello, invece, sfrutta la sua conoscenza del bosco per trarne profitto, considerandone il taglio come parte inevitabile del progresso. Le loro visioni opposte incarnano il conflitto tra tutela del mondo naturale ed esigenze dell’uomo moderno. Il nonno, ormai anziano e ritirato tra libri e sculture, osserva con preoccupazione questa nuova generazione, ma anche con la benevolenza di chi crede che, se le radici sono buone, non tutto è perduto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Il 26 marzo Mauro Corona arriva all'Ateneo Veneto

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