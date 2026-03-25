Una campagna di sensibilizzazione sulla ipertensione polmonare ha coinvolto un'associazione che promuove l'uso della musica come supporto ai pazienti. Durante l'evento, sono stati sottolineati i benefici dell'arte e dello sport nel ridurre il senso di isolamento tra chi soffre di questa condizione. La partecipazione è stata dedicata ad aumentare la consapevolezza pubblica sui temi legati alla malattia.

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - “È importante partecipare a queste campagne di sensibilizzazione perché, innanzitutto, l'arte e lo sport uniscono. Ciò che ci è stato proposto con questo progetto è fondamentale. Gli artisti con i quali abbiamo condiviso, grazie anche a Msd, le nostre esigenze e le nostre emozioni, hanno trasformato tutto questo e le nostre aspettative, proprio in arte. Questa melodia colpisce, fa conoscere l'ipertensione arteriosa polmonare e le esigenze dei pazienti ad una società civile e clinica, permettendo loro, al contempo, di essere informati sulla presenza di associazioni e quindi di sentirsi meno soli”.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iipertensione polmonare, Vivenzio (Amip): "Con la musica i pazienti si sentono meno soli"

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