Igor Novara eliminata in semifinale Scudetto | Conegliano chiude la serie in gara 3

La squadra di Novara si è fermata in semifinale dello Scudetto dopo aver perso 3-1 in gara tre contro Conegliano sul proprio campo. La serie si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha concluso la serie al terzo atto. La partita si è giocata in trasferta e ha decretato l’eliminazione della formazione di Novara dalla corsa al titolo.

Le azzurre lottano fino all’ultimo a Treviso ma cedono 3-1: pesa l’assenza di Tolok. Addio al volley giocato per Giulia Leonardi Si ferma in semifinale la corsa scudetto della Igor Gorgonzola Novara, battuta 3-1 in gara tre sul campo della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Una sfida combattuta fino all’ultimo punto, in cui le azzurre escono a testa alta contro quella che è considerata una delle squadre più forti al mondo. La formazione allenata da Lorenzo Bernardi ha dovuto fare i conti anche con l’assenza pesante di Tolok, fermata da un problema alla spalla destra accusato nel finale di gara due. Nonostante questo, Novara ha saputo restare in partita, pagando però alcune occasioni non concretizzate nei momenti decisivi, soprattutto nel terzo e nel quarto set. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Igor Novara eliminata in semifinale Scudetto: Conegliano chiude la serie in gara 3 Articoli correlati Conegliano, rimonta d'autore contro Novara in gara-1 della semifinale scudettoConegliano non muore mai e si prende gara 1 di semifinale contro Novara dopo esser stata sotto 0-2. Serie A1, semifinale playoff: Conegliano schiaccia Novara in gara-2La Prosecco Doc Antonio Carraro Conegliano mette le mani sull’ennesima finale Scudetto, espugnando il Pala Igor di Novara 0-3 dopo una gara 2 di... Altri aggiornamenti su Igor Novara Temi più discussi: La Igor è obbligata a vincere a Treviso per allungare la serie, ma Tolok rischia di non esserci; Novara eliminata dalla corsa scudetto, Bernardi: Ringrazio le ragazze, condizioni non facili; Volley mercato 2026/27: il tabellone dei movimenti in Serie A1; Pantere a Novara: domani Gara2 di semifinale scudetto. Champions: in F4 subito sfida al Vakif. Volley, semifinali playoff: per l'Igor Novara è notte fonda. Al Palaverde martedì sera è vietato sbagliareDopo il ko in Gara 2 al PalaIgor, le ragazze di Bernardi volano a Treviso senza più margine di errore. Conegliano è avanti 2-0 e punta la decima finale scudetto. Per i tifosi novaresi l'unica strada è ... novaratoday.it Igor Volley, sfida da dentro o fuori: in trasferta per gara 3 delle semifinali play-offSfida da dentro o fuori per la Igor Volley Novara: al PalaVerde le zanzare affrontano Conegliano per gara 3 delle semifinali Scudetto. lavocedinovara.com Highlights | Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara 3-1 - facebook.com facebook Sensori e algoritmi per aiutare le pallavoliste, il progetto di Politecnico di Torino e Igor Novara x.com