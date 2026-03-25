In Lombardia è stato individuato il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 in Europa. Il ministero della salute ha comunicato che la situazione è sotto controllo e che al momento non si registrano criticità. L’evento rappresenta il primo riscontro di infezione di questo tipo nel continente. La conferma è arrivata attraverso le analisi di laboratorio condotte sulla persona coinvolta.

In Lombardia è stato identificato il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa. A comunicarlo è stato il ministero della Salute in una nota, specificando che si tratta di un virus a bassa patogenicità riscontrato in una persona fragile con malattie concomitanti e proveniente da un Paese extraeuropeo, dove ha contratto l’infezione. Il paziente è stato individuato a Monza. Nessuna criticità per il caso umano di aviaria rilevato in Lombardia. Allo stato attuale «non si rilevano criticità e la situazione è costantemente monitorata», informa ancora il ministero, ricordando che sulla base delle informazioni scientifiche disponibili il contagio avviene in genere da pollame infetto o ambienti contaminati, mentre non sono mai stati riportati casi di trasmissione da persona a persona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Identificato in Lombardia il primo caso umano di aviaria in Europa. Il ministero: «Situazione monitorata, non si rilevano criticità»

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