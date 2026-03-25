’Idee Giovani’ Un bando da 10mila euro
A Colle si è aperto il bando Idee Giovani, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Territori Sociali Alta Val d’Elsa. Il progetto mette a disposizione un finanziamento di 10.000 euro destinato a iniziative rivolte ai giovani. La scadenza per la presentazione delle domande è stata annunciata dall’ente locale.
A Colle nasce il Bando Idee Giovani, promosso dall’amministrazione comunale con la Fondazione Territori Sociali Alta Val d’Elsa. Il bando si inserisce nel nuovo progetto colligiano di politiche giovanili ColleX. "Con il Bando Idee Giovani vogliamo dare un segnale chiaro alle nuove generazioni colligiane – dichiara Valerio Peruzzi (foto), assessore alle politiche giovanili – che le loro richieste troveranno nella nostra amministrazione sempre il supporto necessario per realizzare progetti che possano incidere nella vita della nostra comunità. Investire sulle loro idee significa investire sul futuro di Colle di Val d’Elsa, rafforzando il legame tra istituzioni, territorio e nuove energie capaci di generare innovazione e valore sociale". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Leggi anche: Manodori, un bando per i giovani: "Fragilità nella preadolescenza. Idee per crescere: undici progetti"
Leggi anche: Giovani agricoltori, un nuovo bando da 28 milioni di euro
NAJTUŽNIJI BAJRAM zbog nas Reakcionih Smeara
Una raccolta di contenuti su Idee Giovani
Temi più discussi: ’Idee Giovani’. Un bando da 10mila euro; Colle di Val d’Elsa lancia il Bando Idee Giovani; Go! Generazione in orbita; Giovani talenti e turismo rurale. Nuove idee in rete per il futuro.
Colle di Val d’Elsa lancia il Bando Idee GiovaniIl Comune di Colle di Val d’Elsa investe sulle nuove generazioni e sulla loro capacità di immaginare il futuro della comunità; Con questo obiettivo nasce il Bando Idee Giovani, promosso dall’amministr ... sienafree.it
FOGGIA GIOVANI Idee in Orbita, a Foggia un laboratorio per trasformare i progetti dei giovani in realtàL’evento rientra tra le attività del Nodo Galattica di Foggia, con il supporto dell’Ateneo e del laboratorio LSi ... statoquotidiano.it
Colle di Val d'Elsa lancia il ''Bando Idee Giovani'': 10mila euro per sostenere progetti innovativi dei ragazzi https://www.valdelsa.net/news/colle-di-val-delsa-lancia-il-bando-idee-giovani-10mila-euro-per-sostenere-progetti-innovativi-dei-ragazzi-118016 #colled - facebook.com facebook