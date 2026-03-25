I TheShow sbarcano su Amazon | è la prima volta per un canale di YouTube Italia
Il canale YouTube italiano TheShow ha annunciato di aver avviato una collaborazione con Amazon Prime Video. Per la prima volta, un format del canale sarà disponibile sulla piattaforma di streaming. La partnership prevede la produzione di un episodio speciale del programma più popolare del canale, che sarà trasmesso su Prime Video. La notizia riguarda il debutto di un format di YouTube su una piattaforma di streaming.
Il canale di creator The Show ha annunciato una nuova partnership con Amazon che porterà su Prime Video uno dei format di maggiore successo del canale. È la prima volta che accade per un progetto creativo nato su YouTube Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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