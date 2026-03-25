Venerdì 27, alle 22, al Jayson Irish Pub di Palermo si terrà un concerto dei The American Prayers, tribute band dedicata ai The Doors. La serata proporrà un repertorio di brani del gruppo rock psichedelico degli anni Sessanta, con atmosfere e sonorità che richiamano lo stile della band originale. L’evento si svolge sul palco del locale, offrendo un’esperienza musicale incentrata sulla musica dei leggendari quartetti.

Un tuffo nel rock psichedelico degli anni Sessanta, tra suggestioni, suoni e atmosfere senza tempo. Venerdì 27, alle 22, il palco del Jayson Irish Pub ospita i The American Prayers, tribute band dedicata ai leggendari The Doors. La serata promette un viaggio musicale intenso, costruito sulle sonorità e sull’immaginario della band guidata da Jim Morrison. Un repertorio che attraversa i grandi classici, capace di ricreare quell’atmosfera sospesa tra poesia e ribellione che ha segnato un’epoca. Ingresso aperto al pubblico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - I The Doors rivivono a Palermo: il tributo degli American Prayers al Jayson Irish Pub

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