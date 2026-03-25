Il sottomarino Ghadir è considerato una delle principali minacce per le navi militari statunitensi nello Stretto di Hormuz. Secondo vari esperti, si tratta di un sottomarino di dimensioni ridotte ma altamente efficace. Numerosi siti specializzati evidenziano come questa unità navale rappresenti una delle capacità offensive più temute dall’Iran nella zona.

Roma, 25 marzo 2026 - Diversi siti specializzati indicano nel sottomarino Ghadir la vera arma letale dell’Iran nello Stretto di Hormuz. Come Davide contro Golia, questi mini sommergibili fanno paura anche alle grandi navi Usa come la portaerei G. Ford, ben attente a rilevarli per evitare di essere centrate da un siluro. Massimo 9 marinai, agisce anche in acque poco profonde. Piccoli sottomarini si è detto, con un equipaggio di 6 o al massimo 9 marinai, sono d ifficilissimi da intercettare e altrettanto da colpire per le forze Usa e di Israele. Ideale per una “guerra asimmetrica” o ibrida contro gli Usa e alleati da parte di Teheran, sono l’incubo della Marina americana perché capaci di agire anche in acque poco profonde, come quelle dello Stretto di Hormuz, del Golfo Persico e pure nelle basi navali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I sottomarini Ghadir, piccoli e micidiali: sono l’incubo delle navi militari Usa nello Stretto di Hormuz

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